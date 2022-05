Personeelstekort bij Roeselaarse gemeenschapswachten: “Tussen denken iets graag te doen en het effectief graag doen, zit een verschil”

Roeselare wierf in 2014 de eerste twee gemeenschapswachten aan. Die equipe werd de voorbije jaren uitgebreid, maar gemeenteraadslid Filip Deforche (Vlaams Belang) merkte op dat er momenteel een groot personeelstekort is. “Doordat er nu te weinig wachters zijn, verneem ik zelfs dat ze soms taken alleen moeten doen die normaal per twee moeten gebeuren. Dit kan zorgen voor onveilige situaties”, merkte hij op tijdens de gemeenteraad. “Dat roept natuurlijk vragen op. Is er bij de aanwerving een verkeerde inschatting van de profielen? Is een ernstige doorlichting van het team van de gemeenschapswachten geen noodzaak?”

Groot personeelsverloop

Schepen Matthijs Samyn noemt de gemeenschapswachten een cruciale schakel in het Roeselaars veiligheidsplan, maar erkent dat er problemen zijn. “In 2019 gingen we van 2 naar 11 gemeenschapswachten. Even waren ze zelfs met 12, maar dat was een tijdelijk overtal”, zegt hij. “De invulling van dat team is snel verlopen, maar niet altijd even makkelijk. De instroom bij de selectie was niet altijd kwantitatief en kwalitatief hoogstaand en we moesten de procedure enkele maken overdoen. Bovendien merkten verschillende kandidaten dat de invulling van de job toch niet altijd was wat ze verwachtten. Ook al stond het duidelijk geformuleerd. Tussen denken iets graag te doen en het effectief graag doen, zit een verschil. Dat leidde tot een groot personeelsverloop. Sommigen zijn zelf vertrokken, van anderen moesten we afscheid nemen. Ook in andere steden zien we een gelijkaardig verhaal.”

Teamanalyse

De stad bleef niet bij de pakken zitten en ondernam actie. “We zijn met een externe bedrijfspsycholoog in zee gegaan die in januari met alle gemeenschapswachten gepraat heeft en een teamanalyse maakte. Daarmee zijn wij aan de slag gegaan. We doen er alles aan om iedereen zowel individueel als collectief te coachen. Binnenkort zetten we de vacature opnieuw open. Het is de bedoeling om de kandidaten nog diepgaander te informeren over de job. Wel vrezen we dat de krapte op de arbeidsmarkt voorproblemen zal zorgen. De taken die nu trouwens alleen worden uitgevoerd, gebeurden vroeger ook al alleen toen er een volledige bezetting was.”