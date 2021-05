Personeel te weinig voor de terrassen op 8 mei? 50 jongeren krijgen spoedcursus kelner: “Een cafébaas ziet aan hoe je je plateau draagt meteen welk vlees hij in de kuip heeft”

RoeselareHet is één van dé kopbrekens richting heropening: het tekort aan personeel in de horeca. In Roeselare werd zaterdag alvast een spoedcursus voor kelners georganiseerd. Of er veel glazen zullen sneuvelen deze zomer op de terrassen valt af te wachten, maar de stad krijgt er straks alvast 50 gediplomeerde kelners bij. “Slalommen op het hindernissenparcours viel best mee, al bleef mijn voet haken aan zo’n hekje en verloor ik mijn evenwicht”, zegt Fiebe Wullaert (17).