Paulig geeft vzw Onze Kinderen financiële duw in de rug dankzij Around the World Challenge

Roeselare Nieuwe fase in heraanleg Ardooise­steen­weg

De heraanleg van de Ardooisesteenweg gaat een nieuwe fase in waarbij de werf opnieuw een stapje dichter richting Mandellaan opschuift. Vanaf vandaag, dinsdag 7 juni, palmt de aannemer het kruispunt met de Koornstraat volledig in. Deze situatie geldt wellicht voor enkele weken. Vanuit de Mandellaan loopt de Ardooisesteenweg tijdelijk dood aan het kruispunt. Wie in de Koornstraat moet zijn kan deze bereiken via de Bruanestraat. De Fabrieksstraat is tijdens deze fase van de werken te bereiken via de Hammestraat. De volgende fase wordt de heraanleg van het stuk Ardooisesteenweg tussen het kruispunt met de Koornstraat en de Mandellaan.

7:41