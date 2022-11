Patrick Maselis beloond met ‘Durver en Doener’-trofee op Dag van de Ondernemer

RoeselareUnizo Roeselare en stad Roeselare grepen de Dag van de Ondernemer aan om Patrick Maselis in de bloemen te zetten. De zaakvoerder van Maselis kreeg van lokaal Unizovoorzitter Isabel Lapeirre en burgemeester Kris Declercq (CD&V) de zesde ‘Durver en Doener’, een gepersonaliseerde trofee gemaakt door kunstenaar Kornul. “Patrick is een voorbeeld van een moderne ondernemer met een hart voor zijn mensen”, motiveert Lapeirre.

De trofee ‘Durver en doener’ wordt elk jaar uitgereikt aan iemand die een voorbeeld en bron van inspiratie is voor ondernemers binnen en buiten Roeselare. In het verleden mochten Rik De Nolf (Roularta Media Group), Donald Muylle (Dovy), Patrick Lefevere (Deceuninck Quick-Step), Michel Soubry (Soubry) en Conny Vandendriessche (Accent Jobs – House of HR) deze al in ontvangst nemen.

Vrijdagochtend was het Patrick Maselis die door Unizo Roeselare en het stadsbestuur verrast werd. “We weten dat Patrick niet van verrassingen houdt, maar toch wilden we dit doen”, zegt Isabel Lapeirre, voorzitter van Unizo Roeselare. “Maselis heeft in zijn carrière namelijk bewezen dat hij een échte durver en doener is en zette mee de food valley van Roeselare op de kaart. Hij is een innovatieve, empathische leider die duurzaamheid en ethisch ondernemen hoog in het vaandel draagt. Hij is een voorbeeld voor hedendaags ondernemerschap en zet zich ook in op een breder vlak voor het ondernemerschap onder andere door zijn betrokkenheid in universitaire besturen, de haven van Zeebrugge, … ”

Volledig scherm CEO van Maselis Patrick Maselis werd op de Dag van de Ondernemer in de kijker gezet. © Maxime Petit

Maselis is sinds 1988 algemeen directeur in het familiebedrijf en stond aan de wieg van de conversie van veevoederbedrijf naar producent van humane voeding. In twee eeuwen tijd is de Roeselaarse groep Maselis uitgegroeid tot een belangrijke producent van ‘health food’ op basis van graan. Daarnaast lag Patrick ook aan de basis van Mulder Breakfast Cereals, Poco Loco en Borlix. In z’n vrije tijd is hij filatelist en wereldreiziger. “Het is dan ook een hele eer om de ‘Durver en Doener’ te mogen uitreiken aan een wereldburger en ‘graandioos’ ondernemer als Patrick Maselis”, aldus Lapeirre.

Patrick zelf was verrast door de hulde die plaatsvond in café De Kaai, te midden zijn bedrijfssite. “Ik ben aangenaam verrast en vereerd. Bedankt voor de mooie woorden, al is drie vierde overdreven”, lacht hij. “Het is bovenal dankzij alle mensen op wie ik elke dag kan rekenen dat ik alles kon realiseren.”

“De ‘Durver en doener’ is je op het lijf geschreven papa”, pikt z’n zoon Matthieu, ook actief binnen het bedrijf, in. “Je mag er trots op zijn, het is een mooie erkenning. Wat ik vooral zo mooi vind, is dat jij niet altijd overal het onderste uit de kan wil halen als ondernemer omdat je het belangrijk vindt dat je iedereen nog recht in de ogen kan kijken.”

