Passanten vinden dode man op voetpad in Roeselare: wellicht natuurlijk overlijden

Roeselare Beweeg­coach helpt Roeselaren­aars bewegen

20 juli Blijven bewegen, dat is één van de adviezen vanuit de overheid tijdens deze coronacrisis. Maar dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Een beweegplan op jouw lijf geschreven kan wonderen doen. Dat is voortaan mogelijk via Bewegen op Verwijzing. De nieuwe beweegcoach, Melanie Huyghe, helpt je graag op weg. Samen bekijken jullie hoe je meer kan bewegen in je vrije tijd, maar ook thuis en op het werk. De coach houdt rekening met wat jij leuk vindt en met jouw mogelijkheden en tempo. Er is ook opvolging voorzien. Meer info en contact opnemen met beweegcoach Melanie kan via https://www.roeselare.be/vrije-tijd/sport/bewegen-op-verwijzing.