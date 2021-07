Passanten vinden dode man op voetpad in Roeselare: oorzaak overlijden nog onduidelijk

Roeselare Dovy Natourcri­te­ri­um verwelkomt Mark Cavendish

16 juli Terwijl de vzw Roeselare Koerst eerder deze week al op op hoopte, is een feit. Op dinsdag 20 juli mogen ze Mark Cavendish verwelkomen tijdens het Dovy Natourcriterium, het enige natourcriterium dat in de Benelux georganiseerd wordt. De 36-jarige Brit van Deceuninck-Quick Step ontpopte zich dit jaar tot het fenomeen in de Tour. Niet alleen boekte hij in deze Tour al vier ritzeges, hij mag vandaag pronken met 34 etappezeges in zijn carrière wat een evenaring van het record van Eddy Merckx is. Bovendien staat hij ook op kop in het puntenklassement. Andere renners die hun komst al bevestigden zijn ritwinnaars Dylan Teuns en Tim Merlier en lokale klassebakken Tim Declercq en Jelle Wallays. Meer op http://natourroeselare.be.