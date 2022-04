Passagier gewond na schuiver in de gracht: bestuurder moet rijbewijs inleveren

Het ongeval gebeurde iets na drie uur in de nacht van zaterdag op zondag. De bestuurder van een terreinwagen verloor om nog onbekende reden de controle over het stuur. Het zware voertuig gleed in de gracht. De automobilist, een 37-jarige man uit Ichtegem, kon makkelijk uit zijn wagen. Maar voor zijn vrouwelijke passagier lukte dat niet. De vrouw (39) uit Roeselare moest door de brandweer bevrijd worden. Dat lukte makkelijk. Omdat de vrouw lichtgewond was, werd ze voor verzorging naar het AZ Delta in Rumbeke overgebracht. De bestuurder, di ongedeerd bleef, bleek geïntoxiceerd. Hij moest z’n rijbewijs inleveren voor een periode van 15 dagen en zal het later in de politierechtbank mogen uitleggen.