Pascal en Frederic blazen gekende kaas- en delicatessenzaak d’Hofstede nieuw leven in

Izegem Van populaire Air Jordans tot favoriet van Rihanna en Run DMC: museum Eperon d’Or duikt met nieuwe expo in de wondere wereld van de sneakers

Je hebt ze zelfs in het goud of met Swarovski-kristallen. Juwelen, zou je dan denken. Maar nee, we hebben het over sneakers. Heel excentrieke en exclusieve sneakers. Rond deze sportschoenen is ondertussen een heuse subcultuur rond ontstaan. Het kon dan ook niet anders dat het Izegemse stadsmuseum Eperon d’Or, waar de schoen een hoofdrol speelt, ze eens in de schijnwerpers zou plaatsen. Vanaf zaterdag 29 oktober kun je er tientallen exemplaren bewonderen. Wij brengen alvast een ‘sneak’ preview.

26 oktober