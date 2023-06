Pas hersteld na vorige inbraak en dieven vernielen alweer deur bij Club Roeselare: “Om moedeloos van te worden”

Infosessie over klimaatt­uin in BEN

In BEN Woonzorgnetwerk, langs de Dokter Delbekestraat, wordt op donderdag 8 juni een infosessie omtrent de klimaattuin georganiseerd. Steeds vaker wisselen langere periodes van droogte zich af met momenten van overvloedige regen. Om onze tuinen mooi en fris te houden en klimaatsterk en leefbaar voor alle organismen te maken, moeten ze gaan functioneren als een spons. Dit betekent dat ze water moeten opnemen wanneer het er is, en het gebufferde water afgeven aan de planten wanneer die ernaar verlangen. Tijdens de infosessie vertelt Bart Verhelst, landbouwhistoricus, tuinbouwconsulent en groenredacteur voor diverse tuintijdschriften die ook opdook in het tv-programma Het Goede Leven met Wim Lybaert, je er alles over. Je krijgt concrete tips voor alle hoeken en plekken in de tuin waarmee je aan de slag kan. De infosessie start om 19 uur. Inschrijven doe je via www.klimaatswitch.be/inschrijfformulier-infosessie-de-klimaattuin.