Parkies warm ontvangen na pauze van tien jaar: “Pure nostalgie”

“Vijf keer langer dan corona. Zo lang is het geleden dat we met de Parkies nog in Roeselare waren”, klonk het bij de start van het optreden bij de organisatie. Maar die pauze heeft de concerten duidelijk deugd gedaan. Honderden muziekliefhebbers zakten af naar het park tussen de West- en de Kattenstraat om het allereerste optreden van een reeks van zes bij te wonen. Zittend op een dekentje in het gras, joelend net voor het podium of keuvelend in de buurt van de bar. Melanie Vantomme opteerde samen met enkele vrienden voor die eerste optie. “Dit is pure nostalgie”, lacht ze. “Als tiener kwam ik wekelijks naar de concerten in het park en het is ongelooflijk hoeveel herinneringen er vandaag boven komen. Het was toen een fantastisch ontmoetingsmoment en dat is het nu opnieuw. Ik kom deze zomer zeker nog terug!”