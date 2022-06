Parkies brengen Gers Pardoel, ABBU4A en Bart Kaëll naar Sint-Sebastiaanspark

De Parkies vieren dit jaar hun 30-jarig bestaan en dat is te merken aan de uitmuntende affiche. Op vrijdagavond 8 juli opent Zornik-frontman Koen Buyse (‘Love Affair’, ‘Scared of Yourself’) de concertreeks in het Sint-Sebastiaanspark. Koen was één van de opvallende artiesten in het voorbije seizoen van ‘Liefde voor Muziek’ (VTM). Een week later, op vrijdag 15 juli, trakteert de allround 30 Jaar Parkies Band van Hervé Martens, zanger Steph Gustav en zangeressen Sofie Verbruggen en Sandrine Van Handenhove op de grootste hits uit 30 jaar Parkies. Het gezelschap zorgt ook nog voor één verrassingsgast uit de voorbije drie decennia.