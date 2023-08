Roeselare herstelt torenuur­werk Sint-Michielsto­ren om traditie in ere te houden: “Uniek dat we het dagelijks handmatig opwinden”

Wist je dat het uurwerk van de Roeselaarse Sint-Michielstoren één van de laatste torenuurwerken in Vlaanderen is dat dag na dag manueel wordt opgewonden? Maar nu even niet. Het mechanische uurwerk had al een tijdje kuren en daarom werd door het stadsbestuur, die eigenaar is van de kerktoren, beslist om het volledig te laten nakijken en herstellen. “Hopelijk wijst dit pareltje van industrieel erfgoed ons straks nog eens 100 jaar de tijd”, aldus Michel Veracx, voorzitter van de Roeselaarse Klokkengilde, die uitlegt waarom het torenuurwerk ondanks de werken momenteel toch het juiste uur aanduidt.