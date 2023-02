Panden Patersstraat moeten deels plaats ruimen voor opentrekken binnentuin nieuw stadhuis: “Meer openheid en ruimte creëren”

Muylle blijft het jammer vinden dat de aankoop niet gelukt is bij de start van het stadhuisproject. “Wellicht zouden we anders gebouwd hebben dan nu. Maar het is nu zo”, zegt ze. “In het begin dat we toch de kans kregen om de gebouwen aan te kopen, hebben we die even latenliggen. net op dat moment begon corona te wegen op het project. maar we wisten ook dat als de privé de panden zou in handen krijgen, dat er weer appartementen zouden verrijzen en dat de hoogte van het nieuwe stadhuis daarbij de norm zou zijn. Berekeningen leerden ons bovendien dat we de aankoop van de panden al deels kunnen afschrijven met de huur. Het is dus geen financieel risico.”

Binnentuin

De kostprijs van alle gebouwen bedraagt 825.000 euro. “We hebben ondertussen al goed nagedacht over wat we met deze gebouwen willen doen. In eerste instantie gaan we praten met alle huurders en ook de eigenaar van het tussenliggende pand (waar De Markieze gevestigd is nvdr.)”, aldus de schepen. “Op korte termijn willen we de huurcontracten van zowel de bewoners als de handelaars respecteren. Op middellange termijn willen we daarentegen graag openheid en ruimte creëren in de Patersstraat die op vandaag smal is en gedomineerd wordt door de hoge gevel van het Klein Seminarie. We willen de middelste gebouwen slopen en zo de binnentuin van het stadhuis opentrekken.”

Doorgangswoning

De gebouwen op de hoeken met de Zuidstraat en de Botermarkt blijven voorlopig nog staan. “Het pand aan de kant van de Botermarkt willen we alvast heel beperkt wat opsmukken en gebruiken als doorganswoning. In de volgende legislatuur zullen er dan definitieve keuzes gemaakt moeten worden over beide hoeken.”

Brecht Vermeulen (N-VA) is alvast vragende partij voor een breder voetpad en een veilig fietspad langs de Patersstraat. Bert Wauters (Groen) stelt op zijn beurt de realisatie van een veilige, overdekte en bewaakte fietsenstalling voor aan de Patersstraat.

Volledig scherm Het stadsbestuur koopt de gebouwenrij langs de Patersstraat. © CDR

Volledig scherm Een simulatie van de binnentuin die gerealiseerd wordt binnen het stadhuisproject. © ©B-architecten-Bressers, AAD, THIRD

