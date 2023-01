Ozzy leert leerlingen MPI Sterrebos kaartlezen

Torhout Vrachtwa­gen in schaar op E403 ter hoogte van Torhout richting Kortrijk: 40 minuten file vanaf Waardamme

Je ondervindt hinder op de E403 richting Kortrijk door een ongeval ter hoogte van Torhout. Een vrachtwagen is om een nog onbekende reden beginnen slippen en tegen de vangrail beland. Door de klap kwam de vrachtwagen gedeeltelijk in schaar te staan, waardoor de twee rijstroken richting Kortrijk versperd waren en het verkeer alleen over de pechstrook kan. Er gebeurde ook een kop-start aanrijding in de file in Torhout. Bij beide ongevallen raakte niemand gewond. Het is 38 minuten aanschuiven vanaf Waardamme.

12 januari