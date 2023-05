Outdoor expo van KOERS brengt ode aan wielergoden

Rolstoel­hoc­key­to­r­nooi over heel de wereld te zien dankzij Kolonel Mops Marc Coucke: “Toen hij hoorde dat ik twee zonen verloren was, legde hij zijn hand op mijn schouder”

In The Masked Singer liet hij als Kolonel Mops al zien dat hij kan zingen, maar nu laat Marc Coucke zich ook van zijn menslievende kant zien. Tien rolstoelhockeyteams uit Europa en Canada nemen het op 27 en 28 mei tegen elkaar op in sporthal Schiervelde in Roeselare. De zesde editie van The Flanders Cup zal voor het eerst overal ter wereld te bekijken zijn via livestream. En dat is te danken aan een toevallige ontmoeting tussen Coucke en Carine Merlin, de moeder van de oprichter van het tornooi.