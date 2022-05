RumbekeDonderdagochtend is in alle vroegte brand uitgebroken in sfeercafé d’Armoe in Rumbeke (Roeselare). Het vuur ontstond wellicht door een elektrisch mankement in een bijgebouw achter de keuken. Het café gaat minstens enkele dagen dicht. “Dit is mijn ergste nachtmerrie. Omdat ik wéét dat het om een oud pand gaat, ben ik altijd zo behoedzaam voor brand”, aldus uitbater Alexander Coussée. “Gelukkig is het vrij snel opgemerkt”, aldus Rob Nachtergaele van de brandweerzone Midwest.

Iets over 5 uur reed een politiepatrouille van het vlakbij gelegen politiegebouw in de Kwadestraat langs en merkte rook vanuit het oudste café van Roeselare, dat dateert van 1617, op. De brandweer snelde ter plaatse en kon meteen zowel via de buiten- als binnenkant het vuur aanvallen. De brand bleek in een bijgebouw achter de keuken te zijn ontstaan maar was zich via de dakisolatie al verder in het gebouw aan het verspreiden. “De uitbater mag een kaars branden voor de politie”, knipoogt Rob Nachtergaele. “Dankzij het snelle opmerken is de brandschade tot een opslagplaats achter de keuken beperkt. De keuken zelf en het café zat al onder de rook dus lang had het niet meer geduurd vooraleer de rest van het gebouw ook vuur zou hebben gevat. Maar het café is nu dus gevrijwaard.”

Toch zorgt de schade er voor dat het sfeer- en eetcafé minstens enkele dagen gesloten moet blijven. Uitbater Alexander Coussée aanzag met lede ogen de bluswerken. “Een brand is mijn grootste nachtmerrie”, vertelt hij. “Ik druk al wie in het café helpt of afsluit altijd op het hart alles goed te controleren, geen stekkers vergeten uit te trekken,... Omdat ik wéét dat het oude pand, met de hoeveelheid hout in het dak, erg kwetsbaar is bij eventuele brand. En dan krijg ik twee keer in enkele jaren tijd met een brand af te rekenen. Zonder dat we onszelf iets hoeven te verwijten want wellicht ligt een kortsluiting achter de koelkasten aan de basis. Maar het is toch een nieuwe tegenslag. Er is nog maar pas een pak geld geïnvesteerd in de opfrissing en vernieuwing, onder meer van het terras met buitenbar, maar ook in een nieuwe keuken, toog, in de eetzaal en de toiletten.”

Nieuw concept

Sinds de opfrissings- en vernieuwingswerken kan je in d’Armoe zowel ’s middags als ’s avonds genieten van versbereide maaltijden en evolueerde het van sfeer- naar eetcafé. “Ik hoop binnen enkele dagen opnieuw te kunnen openen met het mooie terras maar maaltijden aanbieden zal wellicht nog wat langer op zich laten wachten”, maakt Alexander een eerste inschatting van de gevolgen. “De nieuwe keuken is voorlopig onbruikbaar en de stroomvoorziening afgesloten. Klanten houden best de Facebookpagina van d’Armoe in de gaten.”

