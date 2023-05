Ouders starten petitie tegen sluiting kinderopvang in Roeselare: “We laten ons kind hier met een gerust hart achter en zijn bereid te vechten voor Cérise”

De beslissing van het Agentschap Opgroeien om kinderopvang Cérise in Roeselare te sluiten vanaf 1 juli stoot op onbegrip en ongeloof bij de ouders. Volgens het agentschap is er sprake van ‘aanhoudende structurele tekorten’ in het kinderdagverblijf. De administratie achter de opvang zou het grote struikelblok zijn. Ouders houden vol dat het om een onterechte sluiting gaat en zijn een petitie gestart. De opvang zelf stapt naar de Raad van State.