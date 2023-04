Ouder koppel gewond bij steekpartij, omstandigheden nog onbekend

Ere­plaats voor AZ Delta bij awards Zorgwerkge­ver van het Jaar

In Dock Dome Brussel werd voor de tiende keer de award van Zorgwerkgever van het Jaar uitgereikt. In totaal werden tien awards uitgereikt, gaande van Mooiste Branding over Woonzorgcentrum van het Jaar tot Zorgwerkgever van het Jaar. AZ Delta, met campussen in Roeselare, Torhout en Menen, wist te scoren in de categorie Ziekenhuis van het Jaar. De award ging naar het Ziekenhuis Geel, maar AZ Delta wist een ereplaats te bemachtigen.