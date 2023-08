Oud-politicus en bedrijfsleider Willy Olivier overleden: “Mijn vader was groots in geven”

Willy stond in 1970 aan de wieg van Olivier Construkt, dat tegenwoordig gerund wordt door zijn zoon Yves Olivier. Niet alleen leidde hij honderden bouwprojecten in goede banen, hij was ook actief in de lokale politiek. Zo was hij onder meer schepen van sport en milieu in Roeselare, terwijl hij in de jaren negentig ook de eigenaar was van het inmiddels verdwenen Zuidpand in de Zuidstraat. Ook in de voetbalwereld was hij een bekend gezicht. Hij was jarenlang voorzitter van KSV Rumbeke, was sponsor van SV Waregem en was zelfs een tijdlang voorzitter van de lokale Sint-Ceciliavereniging. “Mijn vader was een erg geëngageerd man die zeer actief was in het sociale leven. Hij heeft tijdens zijn carrière ook altijd mensen geholpen bij wie het water aan de lippen stond, terwijl hij ook heel veel mensen kansen geboden heeft. Zeker ook de jeugd. Zo was hij het die ervoor zorgde dat de VDAB een opleiding bouwplaatsmachinist kreeg. Mijn vader was groots in geven.”