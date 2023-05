Oud-leerlingen K.A. Roeselare blazen verzamelen 40 jaar na afstuderen

“Gisèle kan niet meer zelfstan­dig wonen maar ze wil hier niet weg”: flat van 86-jarige vrouw onbewoon­baar nadat ze pot op vuur vergeet

Een potje dat Gisèle op het vuur had laten staan. Dat is de oorzaak van een hevig brand die donderdagavond haar flat langs de Heilig Hartstraat in Roeselare vernielde. De 86-jarige weduwe raakte bevangen door de rook. En het is niet de eerste keer dat de brandweer moest langskomen. “Dit zat eraan te komen”, aldus twee mannen die haar regelmatig een handje helpen.