Organisatie Krottegemse Rommelmarkt kruist vingers voor normale editie na vier afgelaste en één uitgeregende editie

Het is om moedeloos van te worden. De organisatoren van de Krottegemse Rommelmarkt moesten hun 30e editie tot vier keer toe uitstellen door corona. Toen ze de feesteditie eindelijk konden organiseren op 3 oktober viel de regen met bakken uit de lucht. Er waren voor het eerst meer dan 1.000 standhouders ingeschreven, maar de dag zelf waren er amper een 90-tal present op de wijk over statie. “Toch kijk ik met een positief gevoel terug op die laatste rommelmarkt”, zegt Carine Snijders. “Het was mijn eerste editie als plaatsmeester en eigenlijk was die uitgeregende editie niet slecht als test. Al snel hebben we beslist om de standen niet te verspreiden over het parcours maar ze te concentreren rond de Onze-Lieve-Vrouwemarkt. Net zoals tijdens de beginjaren. Dit gaf me de kans om te praten met zowel de standhouders als hun klanten. Het werd al snel duidelijk dat zij echt snakten naar een rommelmarkt en ook de verkoop zat wel goed. Maar nu wordt het echt wel tijd voor een goeie editie met mooi weer. Ik heb de voorbije jaren al zoveel tijd en energie in de rommelmarkt gestoken en nu gaan we met heel het team voluit voor een goeie, normale editie.”