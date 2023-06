Organisatie Dovy Natourcriterium wil zichzelf overtreffen na topeditie : “Heel graag gele trui en onze Belgische wereldkampioen naar Roeselare halen”

Man jaar arbeidson­ge­schikt nadat hij met glas werd aangeval­len: “Niet goed te praten door het autisme van de dader”

Een 26-jarige man uit Ieper riskeert 8 maanden effectief in twee dossiers van geweldpleging in Roeselare. Een van zijn slachtoffers werd in de rug aangevallen met een gebroken glas. “De man is verminkt voor het leven en heeft nog altijd last”, sprak zijn advocaat. “Maar een ‘sorry’ van de dader is er nog altijd niet gekomen.”