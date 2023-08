Optiekpunt gaat voor een nieuwe look: "Tijdens de herinrichtingswerken openen we een outlet om de hoek"

Expo en boek als eindpunt van sociaal-artistiek project Bouwstof

De stad Roeselare startte in 2022 in samenwerking met vzw De Batterie het sociaal-artistiek project Bouwstof op. Samen met de bewoners en bezoekers van De Plekke, het centrum voor opvang van daklozen, het Lokaal Opvang Initiatief en Tof Van Tinneke werd plastic ingezameld en daarmee werden onder andere tuinmeubelen gemaakt. Het project wordt nu feestelijk afgesloten in De Spil, waar een boek wordt voorgesteld waarin de ervaringen en de resultaten van het project werden verwerkt. Gelijktijdig wordt op donderdag 31 augustus om 19.15 uur een expo geopend die loopt tot 6 september. Wie er bij wil zijn, kan inschrijven via info@debatterie.be voor dinsdag 29 augustus en met vermelding van ‘Roeselare’.