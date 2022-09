Oplichter opnieuw in cel nadat gedupeerde handelaars aan noodrem trokken

RoeselareEen 33-jarige man uit Roeselare is door de onderzoeksrechter in Kortrijk aangehouden op verdenking van een 20-tal nieuwe oplichtingen. Vorige week klaagden enkele handelaars in Roeselare nog aan dat de man ondanks een zware veroordeling door de rechtbank gewoon bleef verder doen. Met een smoesje en een valse bankapp ontfutselde hij hen geld. Beloftes om terug te betalen bleken loos.

Zaterdag 4 september. Dat was voorlopig de laatste dag waarop Nicky V. toesloeg in een café in Roeselare. Hij diste een verhaal op dat zijn huissleutel was afgebroken en hij dringend geld nodig had voor een sleutelmaker. Zelf geld afhalen, lukte niet omdat de automaat niet functioneerde. De uitbater gaf hem 70 euro cash. Hij beloofde onmiddellijk het geld via een digitale overschrijving terug te storten. Hij tokkelde op zijn gsm en toonde op het scherm dat er inderdaad op de rekening van de cafébaas was overgeschreven. Maar geld belandde er niet op de rekening.

Het gerecht onderzoekt nu een twintigtal gelijkaardige oplichtingen bij andere handelaars in de Roeselaarse regio. De gedupeerden dienden één voor één klacht in bij de politie en het gerecht schoot in werking. Ondertussen is de man opgepakt en donderdag door de onderzoeksrechter aangehouden.

Hij is niet aan zijn proefstuk toe. Halfweg vorig jaar mocht hij na 5 maanden de gevangenis verlaten. Samen met zijn vriendin kreeg hij toen 12 tot 18 maanden celstraf voor een reeks van 35 gelijkaardige oplichtingen van handelaars in Roeselare en Izegem. ‘Mijn vrouw is bevallen van een prematuur baby’tje en ik heb dringend benzine nodig om in het ziekenhuis in Gent te geraken’, was één van zijn andere excuses. Enkel de periode van 5 maanden voorhechtenis sprak de rechter vorig jaar als effectieve straf uit. De rest zou voorwaardelijk blijven als ze zich voor hun drugs- en alcoholprobleem zouden laten begeleiden en geen nieuwe feiten meer zouden plegen. Geldgebrek door een alcohol- en drugsprobleem ligt aan de oorzaak van de oplichtingen.

