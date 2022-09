Opent prijzenbreker Jumbo filiaal op site Euroshop?

Aanvraag in de pijplijn

Bij Jumbo kregen we niemand aan de lijn om toelichting te geven over eventuele Roeselaarse plannen. Maar Nathalie Muylle (CD&V), schepen van omgevingsvergunningen, ruimtelijk planningsproces en stadsontwikkeling, bevestigt wel degelijk de interesse. “Jumbo wil uitbreiden in België en is al een tijd op zoek naar een locatie in onze stad”, zegt ze. “Ze hebben al verschillende locaties bekeken en hebben ook informatie opgevraagd over site Euroshop. Ze zouden van plan zijn om een aanvraag in te dienen voor die plek.” Het zou gaan om een nieuwbouw op de parking van Euroshop en dus niet om een vestiging binnen de muren van Euroshop zoals Intermarché er jaren terug een tijd aanwezig was. ”Als de aanvraag binnenkomt, wordt er zoals steeds een openbaar onderzoek opgestart en zullen we adviezen inwinnen vooraleer een beslissing te nemen”, geeft schepen Muylle nog mee.