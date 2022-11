Opendeur in Agrotopia

Roeselare Via Brooddoos­no­dig kan elke Roeselaren­aar helpen in de strijd tegen lege brooddozen op school

1 op 6, of 1.062 Roeselaarse kinderen groeien op in armoede. In de strijd tegen lege brooddozen stapten 12 Roeselaarse scholen in het project Brooddoosnodig in. Dat zamelt giften in om de scholen te helpen hun leerlingen te voorzien van een gezonde maaltijd. De scholen kiezen hoe ze die middelen inzetten en elke Roeselarenaar kan een duitje in het zakje doen.

11:46