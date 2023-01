Open Vld kiest nieuw regionaal bestuur

Roeselare Diensten­cen­tra zoeken chauffeurs

De Roeselaarse dienstencentra Ten Elsberge en Schiervelde zoeken dringend vrijwillige chauffeurs om met hun busje rond te rijden. Een speciaal rijbewijs is hiervoor niet nodig, een gratis maaltijdis wel inbegrepen. Het busje wordt gebruikt om mensen die in de dienstencentra gaan eten, of er een cursus volgen, thuis op te halen en ook terug te brengen. Ten Elsberge zoekt specifiek chauffeurs voor de dinsdag voor- en namiddag, DC Schiervelde kan extra chauffeurs gebruiken voor zowel de donderdag- als vrijdagnamiddag. Meer info is te verkrijgen via 051/26.38.00 of dcchiervelde@motena.be.

10 januari