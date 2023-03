Op wereldreis dankzij STAP

KIJK. Rodenbach Carnaval, met jongste stadsprins ooit, lokt de massa naar Roeselare

De 37ste editie van het Rodenbach Carnaval was een schot in de roos. Opvallendste ingrediënten waren met Nastja Vandekerkhove (19) de jongste stadsprins ooit, Regenboogprins Walter ‘Snoopy’ Mertens, die in 2025 de keizerstitel ambieert, en op zondag een kleurrijke stoet die duizenden toeschouwers naar het Roeselaarse stadscentrum lokte.