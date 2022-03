Op hoogdag van de wielersport: stuur afgebroken van standbeeld Jempi Monseré

“Aan de hand van foto’s die heel recent door bezoekers van het museum werden gepost, weten we dat het stuur dinsdagavond nog intact was”, zegt KOERSdirecteur Thomas Ameye. “Woensdagmorgen was er iets gemorst op het standbeeld en daarom vroeg ik onze poetsdame om het standbeeld weer netjes te maken. We verwachtten immers veel bezoekers, gezien onze stad als startplaats fungeerde van Dwars door Vlaanderen. Even later stuurde onze poetsdame me echter een berichtje, met de melding van de schade. Ik was verwonderd, want kort voordien had ik het zelf niet eens opgemerkt.”