Op deze tien locaties worden deze week snelheidsboetes uitgedeeld

Izegem Oud-wielrenner en ploeglei­der Noël Dejonckhee­re overleden: “59 overwinnin­gen bijeen gekoerst en later ook bergen werk voor jonge talenten verzet”

Voormalig wielrenner Noël Dejonckheere is op 67-jarige leeftijd overleden. Hij stierf in de nacht van 28 op 29 december na een slepende ziekte. Tijdens zijn carrière behaalde hij maar liefst 59 overwinningen, stond mee aan de wieg van die van Greg LeMond, maar betekende later ook veel als ploegleider (Motorola en BMC) en als coach van jonge Amerikaanse talenten.

29 december