Op deze 5 rommelmarkten in het zuiden van West-Vlaanderen vind je verborgen parels

Roeselare Nieuw bestuur blaast Westlaan­pro­me­na­de nieuw leven in: “West- en Noordlaan nog beter maken voor de klant”

De Westlaanpromenade is terug van weggeweest. Vijf jaar nadat het toenmalige bestuur er de brui aan gaf, is een vernieuwde ploeg er klaar voor om de gezamenlijke opendeur van de handelaars in de Roeselaarse West- en Noordlaan nieuw leven in te blazen. De 21ste editie, en de eerste in de nieuwe stijl, wordt georganiseerd op zondag 9 oktober.

5 oktober