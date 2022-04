Op deze 17 locaties worden volgende week snelheidsboetes uitgedeeld

Roeselare Skaters tonen kunsten tijdens wedstrijd ‘Skate Locos’

Op Trax Skatepark in Roeselare toonden skaters zondag hun strafste stunts en trucs op de tweede editie van de wedstrijd Skate Locos. “Op vraag van onze eigen jeugd starten we met een wedstrijd exclusief voor skaters uit onze stad”, vertelt Wouter Bossuyt. “Zij skateboarden misschien nog niet op topniveau maar snakten naar een wedstrijd waar ze toch kans maken om te winnen. Daarnaast is er ook een wedstrijd voor skaters van over heel België. De gesponsorde en niet-gesponsorde waaghalzen nemen het afzonderlijk tegen elkaar op. De meest spectaculaire is de highest air contest, en soort van poolstokspringen met een skateboard.” Om het plaatje compleet te maken was er een stickerworkshop, een bar, pakte skateshop North uit met een pop-up, en zorgden Pelzen, een hiphopcollectief van #HACKtrack-jongeren en punkrockband Ratrace Rejects voor de muziek.

