Op deze 12 locaties worden volgende week snelheidsboetes uitgedeeld

Roeselare Samen studeren kan op Kerels­plein en in ARhus

Roeselaarse studenten die geen passende studie-omgeving hebben, kunnen ook deze winter opnieuw rekenen op de stad die samen met de jeugdraad enkele locaties ter beschikking stelt. Van 23 december tot en met 5 februari kunnen studenten terecht op het Kerelsplein langs de Acaciastraat. Dit van maandag tot en met zondag van 8 tot 19 uur. Op 34 en 31 december is de zaal beschikbaar van 8 tot 15 uur en op 1 januari blijft ze dicht. Ook ARhus zet opnieuw de deuren open voor blokkende studenten. Dit van 23 december tot en met 27 januari, telkens op weekdagen van 8 tot 19 uur., op zaterdag van tot 17 uur en op zondag van 10 tot 13 uur. Op 24 december en 31 december gelden andere openingsuren: van 8 tot 13 uur. Op 25 december en 1 januari is ARhus dicht. Een plek reserveren is een must. Dit kan vanaf woensdag 14 december om 12.30 uur via https://vanrslshop.roeselare.be/Activities/Overview.

