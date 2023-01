Op deze 12 locaties worden volgende week flitscontroles georganiseerd

Roeselare Nieuwe website bundelt kennis rond erosiebe­strij­ding

Inagro, het praktijkcentrum voor onderzoek en advies in land- en tuinbouw in Beitem, bundelde de krachten met verschillende partners voor een website rond erosiebestrijding. Door de klimaatverandering zijn er vaker intense regenbuien in korte tijdspannes. In het voorjaar, de periode met het meeste kans op felle regenbuien, zijn veel (vaak hellende) percelen nog onvoldoende begroeid. Die combinatie leidt tot bodemerosie. De problematiek wordt groter en daarom werd alle expertise rondhet thema gebundeld op www.erosie.be. Op die website kunnen landbouwers nagaan welke erosiebestrijdende maatregel(en) het meest geschikt is om hun percelen te wapenen tegen afstromende modder.

