Ook Tom Pidcock aan de start van 12e Dovy Natourcriterium

LEDEGEM/BESELARE Lia Debeucke­lae­re wordt 102 in Rustenhove, moeder van zes kinderen woonde in Beselare

In het woonzorgcentrum Rustenhove in Ledegem werd Lia Debeuckelaere 102 en is ze gehuldigd door het gemeentebestuur. Lia werd geboren in Staden en woonde een tijdlang in Beselare. Ze groeide op in een gezin van tien kinderen. Slechts twee broers en een zus overleefden de Eerste Wereldoorlog.

21 juli