Ook Roeselare in vuur en vlam tegen kansarmoede

Roeselare Dagen van het Zuidpand zijn geteld

Het definitieve einde van het Zuidpand is nu wel heel nabij. De sloop van de mastodont langs de Zuidstraat in Roeselare gaat z’n allerlaatste fase in en tegen eind volgende week moeten de bovengrondse ingrijpende werken achter de rug zijn. De afbraak van het Zuidpand, die een enorm gat slaat tussen de Zuidstraat en de Verwerijstraat betekent het einde van een tijdperk. Sinds de jaren ‘60 kwam werkelijk elke Roeselarenaar er wel eens over de vloer. Aanvankelijk was de Grand Bazar er gevestigd, later onder meer de bowling en tal van andere winkels.

16 december