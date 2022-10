Ook Roeselaarse carwash viert Halloween: De Wasbeer jaagt klanten twee dagen de stuipen op het lijf

Aan het aftellen naar het griezeligste feest van het jaar? Lees dan zeker verder, want carwash De Wasbeer op de Oostnieuwkerksesteenweg opent voor het tweede jaar hun haunted carwash. “De eerste editie vorig jaar was een overdonderend succes”, vertelt Jolien Jonckheere. “We konden 120 automobilisten een bloedstollende ervaring aanbieden in en rond onze automatische wasstraat. Bovendien was het evenement ook voor ons een goeie teambuilding. We hebben dan ook de dag zelf meteen beslist om er dit jaar een vervolg aan te breien.”

Figuranten

Dit jaar kun je zelfs twee dagen na elkaar sidderen en beven. “Per avond hebben we 20 tot 25 figuranten nodig. Dat is hoofdzakelijk personeel, ook van andere vestigingen van De Wasbeer, maar er zijn ook wel wat partners en kinderen die mee komen griezelen. Het is trouwens niet de bedoeling op termijn uit te breiden naar andere filialen. Wel is zeker dat we de komende jaren ons initiatief verder willen uitbouwen. Vorig jaar hebben we nog alle kostuums gehuurd, dit jaar hebben we ze gekocht.”

Volledig scherm Vorig jaar was de haunted carwash een gigantisch succes. © Maxime Petit

Spookhuis

Op vrijdag 28 en zaterdag 29 oktober zul je tussen 18 en 22 uur geconfronteerd worden met horrorlegendes Michael Myers, Malificent, Cousin Itt uit The Adams Family, een weerwolf, heksen, een duivelse non en een enge tweeling. “Al bij het aanschuiven voor de wasstraat zullen de zenuwen hoog gespannen staan en ook bij het afspuiten van de wagens zijn de klanten best op hun hoede. In de wasstraat zelf zal het angstzweet hen zeker uitbreken dankzij de griezels en schrikmomenten. Nieuw is dat we dit jaar ons magazijn omvormen tot spookhuis en we openen ook een spooky bar. Daar kunnen klanten na afloop terecht voor een gratis kom pompoensoep met spinnetjes, gemaakt door onze heksen. We versieren de hele site, met aangepaste verlichting en bloedstollende muziek. Wie niet kan wachten op Halloween kan nu al even binnenwippen in onze shop, die we al thematisch aan het inkleden zijn.”

Voor de haunted carwash zijn 240 tickets beschikbaar: 120 voor vrijdag en evenveel voor de zaterdag. “Die gaan vlotjes de deur uit, want ons evenement blijft uniek. Vorig jaar hebben enkele carwashes wel ons voorbeeld gevolgd, maar dat was kleinschaliger.”

Wie er bij wil zijn, kan tickets reserveren op wasbeerhauntedcarwashvrijdag.eventgoose.com en dewasbeerhauntedcarwashzaterdag.eventgoose.com. Een ticket kost 22,50 euro. “Daarin zit niet alleen onze beste wasbeurt, maar ook verschillende treats en de schrik van je leven. Het evenement is niet geschikt voor kleine kinderen, mensen met epilepsie, zwangere vrouwen en angsthazen”, besluit Jolien.

Volledig scherm Griezelen voor, tijdens en na een carwash in De Wasbeer. © Maxime Petit

