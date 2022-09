Ook Roemeense gemeenschap komt nu aan z’n trekken in ARhus

ARhus startte deze collectie in het Roemeens, goed voor zo’n 400 boeken, op vraag van en in samenwerking met enkele enthousiaste leden van de Roemeense gemeenschap in Roeselare. De Roemenen vormen al jaren de grootste buitenlandse bevolkingsgroep in de stad en zijn met ruim 3.000. “Nicoleta Antonescu en Catalina Ivascu schonken een mooie verzameling eigen boeken en Anamaria Vition, bezielerster van de Roemeense kinderbibliotheek in Hooglede, vulde aan met boekentips die we met ARhus konden aankopen,” vertelt Sara Clauw, collectieverantwoordelijke bij ARhus. Deze samenwerking zorgt ervoor dat ARhus Roemeense literatuur kan bekendmaken in Roeselare en daarbuiten, en dat iedereen met interesse in deze taal nu ook boeken in het Roemeens kan ontlenen via ARhus. “Op die manier bouwen we met ARhus verder aan een aanbod dat zoveel mogelijk Roeselarenaars kan bereiken. In de toekomst breiden we deze startcollectie graag uit. We staan open voor aankoopsuggesties en voor iedereen die actief wil meewerken aan het beheren van deze collectie. En uiteraard beperken we ons niet tot een Roemeense collectie,” verduidelijkt Sara Clauw. Wie hieraan wil meewerken kan contact opnemen via info@arhus.be.