Ook Kop van de Vaart krijgt pop-up zomerbar

Roeselare Blue Angels MC organi­seert Battle­field Run

De Blue Angels MC organiseert op zaterdag 7 mei de zevende editie van hun Battlefield Run. Daarmee wil de club alle chapters van de Blue Angels MC en alle bevriende clubs samenbrengen en in groep een rit maken langs herdenkingsplaatsen van de Eerste Wereldoorlog. Bij vorige edities mocht Blue Angels MC telkens op 300 motorrijders rekenen. Dit jaar verwachten ze deelnemers uit Schotland, Engeland en Spanje. De rit start om 13 uur aan het Clubhouse Chapter South-West op de Beversesteenweg 123. Er zijn stops in Ieper en Zonnebeke en tijdens de stop in Ieper wordt een kleine ceremonie gehouden aan de Menenpoort. Tegen 18.30 uur zijn de motards terug in Roeselare.

2 mei