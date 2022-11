Ook andere tweelingbroer ontkent aanslag te hebben voorbereid met pijpbom: “Vordering van parket is compleet verzonnen”

RoeselareNadat eerder z’n tweelingbroer aangaf geen terrorist te zijn, ontkent nu ook Ali A. (31) dat hij een aanslag beraamde . Beide broers vlogen achter de tralies, nadat ze hun zus en schoonbroer in elkaar sloegen en in de woning van Munther A. in Roeselare een pijpbom werd aangetroffen.

Beide beklaagden drongen op 17 september vorig jaar gemaskerd de woning binnen van hun zus en schoonbroer in Antwerpen. Het koppel werd van hun vrijheid beroofd en kreeg slagen en schoppen over hun hele lichaam. De man werd zelfs vastgebonden en een mes op de keel gezet. Volgens het federaal parket allemaal omdat hij en z'n vrouw te Westers zouden geleefd hebben.

13 jaar cel

Ali A. en Munther A. werden vorige maand voor de correctionele rechtbank gebracht. Niet enkel voor de feiten in Antwerpen, maar ook voor terrorisme. Volgens het federaal parket liepen beiden immers al langere tijd in het vizier van de Staatsveiligheid, omdat ze hun sympathie voor IS en Al-Qaida niet onder stoelen of banken staken. Bovendien werd tijdens een huiszoeking in de woning van Munther A., langs de Hoogleedsesteenweg in Roeselare, een half afgewerkte pijpbom gevonden. Zijn broer zou na z’n arrestatie volgens het federaal parket bovendien nog een andere pijpbom hebben weggehaald. Voor beiden werd 13 jaar cel gevraagd.

Quote Mijn cliënt heeft helemaal geen link met een terroristi­sche groep. Waar haalt men dat? En dat hij een bom zou meegenomen hebben uit de woning van zijn broer? Dat is uitgevon­den! Advocate Nadia Lorenzetti

Verzonnen

Vorige maand al ontkende de advocaat van Munther A. dat zijn cliënt een terrorist was. Het aangetroffen materiaal in de woning van zijn cliënt, was volgens meester Peter Gonnissen bedoeld om z’n hond Oscar te trainen. Maandagnamiddag kwam ook de verdediging van Ali A. aan het woord. Advocate Nadia Lorenzetti haalde hard uit naar het federaal parket. “De vordering van het Openbaar Ministerie is compleet verzonnen”, foeterde ze. “Die info over zijn radicalisering was er al in 2016, maar alle dossiers werden steeds geseponeerd. Mijn cliënt heeft helemaal geen link met een terroristische groep. Waar haalt men dat? En dat hij een bom zou meegenomen hebben uit de woning van zijn broer? Dat is uitgevonden!”

Volgens z’n advocate hadden de tweelingbroers niet de bedoeling om hun zus en schoonbroer af te persen bij de feiten in Antwerpen. “Ze zouden nog geld tegoed hebben gehad omdat ze hun zus naar België haalden, maar dat geld zou begin oktober worden terugbetaald. Er was dus geen reden om hen af te persen. Hun enige bedoeling was verhaal halen, omdat het contact met hun zus verwaterde toen ook haar man in België aankwam.” Ali A. vroeg om een straf met uitstel te krijgen. Vonnis op 12 december.

