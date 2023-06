Onze Jeugd opent zomerbar voor één dag

Amerikaan­se country­band Wasted Major treedt op in Breda Viva La Vie

De zeskoppige band Wasted Major uit Nashville, de hoofdstad van de Amerikaanse staat Tennessee, komt naar de Roeselaarse wijk Krottegem. De groep is op tournee door Europa en treedt op vrijdag 2 juni en zaterdag 3 juni op in Zwitserland, op zondag 4 juni in Frankfurt en op maandag 5 juni in Kaiserslautern om op dinsdag 6 juni te landen in Roeselare. In de Rodenbachstad zullen ze in het muziekcafé Breda Viva La Vie aan de Onze-Lieve-Vrouwemarkt het eerste van twee concerten op Belgische bodem geven. Nadien trekken ze door naar Amsterdam. Met een gemiddelde leeftijd van 21 is Wasted Major de vertegenwoordiger van een nieuw tijdperk in countrymuziek. Verfrissend, maar met respect voor de traditie. Hun muziek kan omschreven worden als verjongde country en southern rock. Vanuit de traditie van de Eagles, Lynyrd Skynyrd, Tom Petty en zelfs ook Elvis, capteren ze een breed scala van invloeden zoals Chris Stapleton, Garth Brooks en Dire Straits. Met hun 3 vocalisten zijn ze het meest gefocust op hun eigen nummers, maar brengen ook covers. Het optreden start om 20 uur, de toegang bedraagt zeven euro. Reservatie moet niet, maar is aangewezen via 0475/63.06.51 of frank.wauters25@gmail.com.