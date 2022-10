Onverbeterlijke dief riskeert nog eens forse celstraf: “Ik weet het wel, het trekt er allemaal niet op”

“Van zodra de gelegenheid zich voordoet, slaat hij toe”, zei het Openbaar Ministerie. “Hij ziet een elektrische step staan, en hup, hij is ermee weg. In totaal pleegde hij 18 feiten in enkele maanden tijd.” T. M. pleegde ook een diefstal bij het centrum voor vrijetijdsondersteuning OpStap in Roeselare. Hij ging ervandoor met de kluis waar in totaal zo’n 2.000 euro stak. “Dat hij bij ons feiten pleegt, gaat er bij ons niet in”, kwamen de voorzitter en ondervoorzitter zeggen op de rechtbank. “Wij zijn er net voor mensen die het moeilijk hebben zoals de beklaagde, en dan gaat zo iemand bij ons nog een stelen ook.”

De man zit ondertussen al een tijdje in de cel en is drugsvrij. “Ik besef dat me excuseren niet meer genoeg is”, zei hij tegen de rechter. “Het is aan mij om me in de toekomst te bewijzen, al is het maar voor mijn zoon. Ik besef dat het tot nu toe op niets trekt.” De man riskeert 30 maanden effectief. Vonnis op 19 oktober.