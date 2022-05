Onverbeterlijke dief die toesloeg in MSKA riskeert twee jaar cel

Ingelmunster/Izegem Onderzoek naar moord op Gerdy (53) afgerond, partner Steven (45) op weg naar assisenpro­ces

Twee jaar nadat een 43-jarige man in Ingelmunster zijn verloofde Gerdy Delannoy (53) in hun huurwoning vermoordde, is het onderzoek afgerond. De raadkamer in Kortrijk verwees de dader naar het Kamer van Inbeschuldigingstelling (KI) in Gent, de voorlaatste stap naar een assisenproces.

14:14