Onverbeterlijke autodief begaat verschillende snelheidsovertredingen met gestolen wagens: “Een dief met veel lef”

Roeselare “Nu al tweede filiaal van The Skin Company, ondanks lockdowns.” Pandemie kreeg Cédric en Lindsay niet klein

“Achteraf gezien mogen we zeggen dat corona goed geweest is voor ons.” Aan het woord zijn Cédric Decaestecker en Lindsay Van der Veken. Hun carrières kregen een knauw door de crisis, maar ze weigerden bij de pakken te blijven zitten. Ondanks de onzekere tijden startte het koppel eind 2020 in Oostende met The Skin Company, een beauty experience store. Amper anderhalf jaar later openen ze langs de Roeselaarse Ooststraat vandaag een tweede winkel. “En we dromen op lange termijn van nog extra shops”, glundert het paar.

4 maart