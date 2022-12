Ontmoeting Ontspanning Kanker blaast vijftien kaarsjes uit

Werk verdergezet na dood van Eugeen

In maart 2022 overleed de bekende Roeselarenaar in wzc Ter Linde in Gits. Hij was 91. Al blijft zijn levenswerk ook na zijn dood overeind. “Toen Eugeen wegens zijn hoge leeftijd de werking niet meer verzekeren namen Chantal en ik de organisatie over”, gaat Jean Pierre verder. “De focus van de werking lag aanvankelijk vooral op lotgenoten met elkaar in contact brengen via workshops en uitstappen, al ligt de nadruk nu meer op bewegen. Zo bieden de verschillende afdelingen - die trouwens zo zelfstandig mogelijk werken - de leden onder meer aquagym, fitness, yoga, massages en wandelingen aan. Met succes, want over de drie afdelingen heen telt de vzw ondertussen ruim honderd lotgenoten. Het gaat voornamelijk om vrouwen die in behandeling zijn wegens borstkanker.”