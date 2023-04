Ontmoet Maya, Bumba en Plop

VMS geeft vzw D.O.G.B.O.-DOG­BO financiële duw in de rug

De Vrije Middelbare School (VMS) schonk een cheque ter waarde van 540 euro aan D.O.G.B.O.-DOGBO vzw. Dogbo is de stad in het West)Afrikaanse Benin waar Roeselare al enkele jaren een stedenband mee heeft en de vzw steunt sociale projecten in die stad. Henk Kindt, tot eind vorig jaar schepen voor Noord-Zuiddialoog, werd enkele malen door de VMS uitgenodigd om te spreken over de band tussen Roeselare en Dogbo waarop de leerlingen acties opzetten om geld in te zamelen en zo de vzw te steunen. Leerlinge Rhune Putman gaat tijdens de paasvakantie met een Roeselaarse delegatie mee naar Dogbo en zal daar het geld overhandigen.