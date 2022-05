Ongezien! Hypnosis Dance Academy pakt 16 Vlaamse én 8 Belgische titels: “Dit overklassen lukt wellicht nooit meer”

Niemand kon om Hypnosis Dance Academy heen tijdens de voorbije Vlaamse en Belgische kampioenschappen disco, modern en hiphop. De dansers van de Roeselaarse dansschool, tussen de 11 en 30 jaar oud, pakten de ene na de andere prijs of ze nu solo, in duo of in team aan de slag gingen. In totaal sleepten ze zo 16 Vlaamse én acht Belgische titels in de wacht. “Over de drie stijlen heen is dit echt ongezien”, glunderen Steve Burggraeve en Sally Peire, bezielers van Hypnosis Dance Academy. “Ten opzichte van de laatste kampioenschappen waar we aan deelnamen zijn we erin geslaagd om ons aantal titels meer dan te verdubbelen en het is pas ons vijfde wedstrijdseizoen.”

Online trainen

Die laatste kampioenschappen dateren ondertussen van in 2019 want door de coronacrisis werden wedstrijden, maar ook danslessen en -trainingen massaal geschrapt de voorbije jaren. “Wij hebben echter nooit stilgelegen”, zegt het koppel. “Online zijn we met onze dansers blijven trainen, zowel op conditie als techniek. Dat heeft echt wel het verschil gemaakt op de kampioenschappen. Maar dat we zo zouden scoren, hadden we nooit durven denken. Je werkt altijd toe naar titels en streeft ernaar om te winnen maar dit overklassen lukt ons wellicht nooit meer.”

Weddenschappen

Maar online danslessen kunnen niet de enige reden zijn waarom Hypnosis Dance Academy zo van zich laat spreken. Wat is volgens Steve en Sally het geheim dat hun dansschool zo’n prijsbeest is? “We gaan in eerste instantie steeds voor een open en eerlijke communicatie met onze dansers én hun ouders”, zegt Steve. “Ook kiezen we voor echt maatwerk waarbij we focussen op het potentieel van de dansers en streven om alles uit de kan te halen binnen hun eigen fysieke en emotionele grenzen. Verder trekken we resoluut de kaart van individuele feedback, kwaliteit door maximum 28 dansers per groep toe te laten en goeie docenten die zich continu bijscholen. Niet onbelangrijk ook is dat we willen dat onze dansers zich echt thuis voelen in het danscenter en goeie motivatiecoaches zijn.” “We mogen daarbij zeker ook Steve zijn weddenschappen niet vergeten”, lacht Sally. “Die zijn vaak de ultieme motivator. Onze dansers steken met plezier een tandje bij in ruil voor een partijtje lasershooting, paintball of voor frietjes.”

Over frietjes gesproken, die lekkernij wordt straks de kers op het boerenjaar van Hypnosis. “De komende weken worden nog razend druk met tal van shows, maar op 3 juli organiseren we onze fin de saison. We hebben nu al een frietkraam geboekt. Als beloning wordt het smullen à volonté.”

