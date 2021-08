Ongeduldige wegpiraat haalt in ... via de pechstrook

Rumbeke ZomerNeST fleurt augustus op met voor elk wat wils: van familiale vertelwan­de­ling over cabaret tot comedy

15:39 Amate Galli vzw en Cultureel buurthuis ’t Nest pakken in het kader van ZomerNeST, een reeks zomerse evenementen, op zaterdag 28 augustus uit met een vertelwandeling voor families. Starten gebeurt bij BOMBrewery – Triporteur langs de Armoedestraat en kan om 14.30, 15 en 15.30 uur en dit telkens in een groep van maximum 15 personen. De wandeling duurt ongeveer twee uur en onderweg zijn er vertelmomenten door Seppe Desmet , Morgane La Fay, Tilde van Wonderling verteltheater en DRAAD-poppentheater Roeselare. Allen hebben hun eigen verstelstijl, maar alle verhalen zijn toegankelijk voor zowel 5- tot 99-jarigen. Achteraf kan je nog even verpozen op het terras van BOMBrewery – Triporteur. Deelnemen is gratis, maar op het einde van de wandeling is er een rondgang met een collectebus om het project te kunnen laten groeien. Registreren is wel een must. Dit kan via amategalli.weebly.com/zomernest-2021.html. Dezelfde avond is er ook nog een optreden van Eva De Roovere en Roots. Hiervoor kan je via dezelfde website tickets bestellen. Die kosten 15 euro.