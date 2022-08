Onderzoeks-en innovatiecentrum demonstreert nieuwste snufjes op vlak van robotlandbouw: “Beeld van de boer op het land met een riek is compleet achterhaald”

Een lege tractor rijdt vanzelf over het veld, terwijl het onkruid mechanisch verwijderd wordt. Achterop hoeft de boer louter een oogje in het zeil te houden op een scherm. Of wat dacht je van een systeem waarbij elke individuele sproeikop apart aangestuurd wordt, zodat individuele zieke plantjes apart besproeid kunnen worden? Dankzij GPS-technologie, sensoren, warmtecamera’s, satellietbeelden en drones weten landbouwers niet alleen perfect waar er gesproeid moet worden of in welke richting de rijen aardappelen het best geplant worden, de machines voeren het ook haast automatisch voor hen uit. Geen science-fiction, maar realiteit vandaag in de landbouwsector.

“Duurzaamheid en innovatie gaan hand in hand met onze sector en dat willen we hier vandaag bewijzen”, zegt Katrien De Nul van het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM). “Precisielandbouw geen science fiction. De Vlaamse landbouwers gebruiken verschillende van deze technologieën nu al. Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 60 procent van de mensen weliswaar weet dat er in Vlaanderen op een duurzame manier aan landbouw gedaan wordt, maar bitter weinig mensen weten hoe dat precies in z’n werk gaat. Daar willen we met deze campagne verandering in brengen.”

Quote De combinatie van de computerda­ta met gezond boerenver­stand verhoogt het rendement per hectare en het is ook beter voor het milieu en voor het klimaat.”

Toekomst

De digitale revolutie in de sector is nog volop bezig. Zo demonstreerden Inagro en Het ILVO (Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek) dinsdag respectievelijk de Robotti en een prototype van een CIMAT-robot. Het gaat om twee zelfrijdende robots. De eerste rijdt op diesel, de laatste op elektriciteit. “Met deze robot willen we volgend jaar een handenvrije hectare aardappelen kweken”, klonk het tijdens de demonstratie van de CIMAT-robot. “Dus zonder dat er nog menselijke tussenkomst vereist is. Zo besparen we menselijke arbeidskrachten. Voor de meeste processen zal dat ook lukken, al zullen we vermoedelijk voor het rooien nog menselijke handen nodig hebben.”

Volledig scherm De CIMAT-robot van ILVO © Sam Vanacker

Helft van de landbouwers zit al op de kar

Een robot zoals CIMAT is nog niet op de markt, maar dat lijkt een kwestie van tijd. “Het archaïsche beeld van de boer in een blauwe kiel met een riek op het veld is compleet achterhaald”, gaat Nele van Avermaet van VLAM verder. “Innovatie is een noodzaak en landbouwers zijn ondernemers. Technologie waarmee je uiterst gericht gewassen kunt besproeien vergt weliswaar een investering, maar zo gebruik je wel tot tachtig procent minder gewasbeschermingsmiddelen. Hetzelfde geldt voor bemesting. Dankzij een weegsysteem en heel precieze gps-technologie heb je amper overlapping bij het bemesten. Zeker met de huidige stikstofproblematiek geen overbodige luxe. Ongeveer de helft van de Vlaamse landbouwers werkt vandaag volgens het principe van precisielandbouw. Geen wonder, want het bespaart heel wat werk en kosten. De combinatie van de computerdata met gezond boerenverstand verhoogt het rendement per hectare en het is ook beter voor het milieu en voor het klimaat.”

Lees ook

Volledig scherm De mechanische onkruidmachine. De boer hoeft louter een oogje in het zeil te houden op het scherm terwijl de machine zelf het onkruid verwijderd. © Sam Vanacker

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.