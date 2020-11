Onderzoek AZ Delta toont verband aan tussen tekort aan vitamine D en corona

Vitamine D is belangrijk voor de groei en het behoud van stevige botten en tanden. Het versterkt ook het aangeboren afweersysteem en voorkomt een overreactie van ons immuunsysteem. Uit de studie van AZ Delta blijkt dat er een duidelijk verband is tussen een tekort aan vitamine D bij opname, het stadium van Covid-19 en het risico op overlijden.

Bloedanalyse

“Het gaat om onderzoek dat we tot de eerste week van april uitvoerden op 186 ernstig zieke covid-patiënten”, zegt Dieter De Smet, diensthoofd van het AZ Delta-labo. ““Uit bloedanalyse blijkt dat zij een duidelijk uitgesproken vitamine D-tekort hadden. Veertig procent van de Belgen heeft sowieso al een vitamine D-tekort, maar bij de covid-patiënten boven de achttien jaar tekenden we nog hogere percentages op. De bevindingen staan los van aandoeningen die te maken hebben met vitamine D, zoals chronisch longlijden, hart- en vaataandoeningen en diabetes. “

Om nu vitamine D als behandeling voor corona in te schakelen, vindt De Smet een brug te ver. “Anderzijds is het wel zo dat niemand een tekort aan vitamine D zou mogen hebben, terwijl je jezelf op een goedkope en eenvoudige manier daartegen kan beschermen. Denk maar aan supplementen of het eten met vitamine D-rijke componenten zoals vis. Zonlicht helpt ook, maar in onze contreien is dat niet voldoende. Verder onderzoek is aangeraden en ik wil vooral de boodschap mee geven mensen preventief makkelijk zo’n tekort kunnen bijwerken, om je immuunsysteem te stimuleren.”